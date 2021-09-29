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29 сентября 2021, 09:44 264

На Киевщине произошло масштабное ДТП с участием грузовика: в аварии погибли люди

29 сентября 2021, 09:44 264
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Фото: из открытых источников
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Утром 29 сентября в городе Козин под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, еще трое попали в больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Отмечается, что ДТП произошло около 7 часов утра на улице Старокиевской возле дамбы. Столкнулся грузовик Mercedes-Benz и легковушка Toyota.

По предварительной информации: два человека погибли, трое госпитализированы в больницу.

На дороге затруднено движение в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в результате ДТП на Николаевщине 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте. Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения.

ДТП авто медики авария грузовик

 
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