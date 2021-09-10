На Київщині син зарізав батька шістьма ударами ножа

Нацполіція

На Київщині син завдав батькові шість смертельних ударів ножем в область шиї

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції столичної області.

Зазначається, що 9 серпня близько 10 години ранку у селі Неграш коли 48-річний батько снідав, його 22-річний син зайшов до кухні, взяв до рук ножа та почав безжально наносити йому удари в область шиї.

На питання батька: "За що?", син відповів, мовляв, на цьому світі життя погане. Тож, молодик вирішив відправити тата до "раю".

Зловмисник завдав шість ударів в область шиї потерпілому та зник з місця події у невідомому напрямку. Однак поліцейські, що прибули за вказаною адресою, затримали його в центрі селища.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.