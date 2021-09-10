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10 сентября 2021, 16:26 9

На Киевщине сын зарезал отца шестью ударами ножа

10 сентября 2021, 16:26 9
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Нацполиция
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На Киевщине сын нанес отцу шесть смертельных ударов ножом в область шеи

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции столичной области.

Отмечается, что 9 августа около 10 часов утра в селе Неграш когда 48-летний отец завтракал, его 22-летний сын зашел в кухню, взял в руки нож и начал безжалостно наносить ему удары в область шеи.

На вопрос отца: "За что?", сын ответил, мол, на этом свете жизнь плоха. Поэтому, молодой человек решил отправить папу в "рай".

Злоумышленник нанес шесть ударов в область шеи потерпевшему и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Однако полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали его в центре поселка.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина убил ножом собутыльника и уснул на месте преступления

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