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25 серпня 2021, 15:37 67

На Луганщині чоловік врізався в електроопору і знеструмив сотні будинків

25 серпня 2021, 15:37 67
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Фото з відкритих джерел
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У місті Сватове, що у Луганській області, чоловік наїхав на електроопору, через що без електрики залишились сотні будинків

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Луганської області.

66-річний водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Машина перевернулася на бік та влетіла на територію приватного домоволодіння.

Через ДТП знеструмлено близько 100 приватних будинків та один магазин. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

Водія госпіталізовано до районної лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік на авто влетів у бетонну огорожу.

Україна поліція Луганщина електрика Луганська область

 
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