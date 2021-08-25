На Луганщині чоловік врізався в електроопору і знеструмив сотні будинків

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У місті Сватове, що у Луганській області, чоловік наїхав на електроопору, через що без електрики залишились сотні будинків

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Луганської області.

66-річний водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Машина перевернулася на бік та влетіла на територію приватного домоволодіння.

Через ДТП знеструмлено близько 100 приватних будинків та один магазин. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

Водія госпіталізовано до районної лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік на авто влетів у бетонну огорожу.