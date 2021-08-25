На Луганщині чоловік врізався в електроопору і знеструмив сотні будинків
У місті Сватове, що у Луганській області, чоловік наїхав на електроопору, через що без електрики залишились сотні будинків
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції Луганської області.
66-річний водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Машина перевернулася на бік та влетіла на територію приватного домоволодіння.
Через ДТП знеструмлено близько 100 приватних будинків та один магазин. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.
Водія госпіталізовано до районної лікарні.
Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік на авто влетів у бетонну огорожу.
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