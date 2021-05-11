У Києві жінка під час сварки зарізала співмешканця

Співмешканці разом з товаришами розпивали спиртні напої

Співмешканці разом з товаришами розпивали спиртні напої

Фото з відкритих джерел

У селі Корніївка Броварського району Київської області жінка під час сварки зі співмешканцем нанесла йому смертельне ножове поранення в область серця.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що 10 травня 46-річний чоловік разом із 37-річною співмешканкою та товаришами вживали спиртні напої. Між співмешканцями сталася сварка, під час якої жінка схопила кухонний ніж та нанесла ним удар чоловікові. Потерпілого було доправлено до лікарні, де від отриманих травм помер.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу й повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.