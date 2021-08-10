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10 серпня 2021, 11:59 327

На Київщині у ДТП загинула дитина

10 серпня 2021, 11:59 327
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Фото: Нацполіція
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Біля Обухова на Київщині 9 серпня сталося зіткнення 2 легковиків-Nissan Maxima і Skoda Octavia

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполицию Київської області

В результаті загинув малолітній хлопчик. Відомо про ще чотирьох постраждалих, у тому числі двох дітей. В якому вони стані - поки інформації немає.

ДТП сталася ввечері, приблизно о 19:00. Зіткнулися авто на перетині доріг сіл Мировка та Горохове.

Попередньо, Nissan Maxima слідував з другорядної дороги й не пропустив Skoda Octavia. В результаті сталося зіткнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині в ДТП загинув 15-річний водій мотоцикла.

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