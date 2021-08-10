На Київщині у ДТП загинула дитина
Біля Обухова на Київщині 9 серпня сталося зіткнення 2 легковиків-Nissan Maxima і Skoda Octavia
Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполицию Київської області
В результаті загинув малолітній хлопчик. Відомо про ще чотирьох постраждалих, у тому числі двох дітей. В якому вони стані - поки інформації немає.
ДТП сталася ввечері, приблизно о 19:00. Зіткнулися авто на перетині доріг сіл Мировка та Горохове.
Попередньо, Nissan Maxima слідував з другорядної дороги й не пропустив Skoda Octavia. В результаті сталося зіткнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині в ДТП загинув 15-річний водій мотоцикла.
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