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10 августа 2021, 11:59 326

На Киевщине в ДТП погиб ребенок

10 августа 2021, 11:59 326
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Фото: Нацполиция
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Возле Обухова на Киевщине 9 августа произошло столкновение 2 легковушек – Nissan Maxima и Skoda Octavia

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Киевской области

В результате погиб малолетний мальчик. Известно о еще четырех пострадавших, в том числе двух детях. В каком они состоянии – пока информации нет.

ДТП произошло вечером, примерно в 19:00. Столкнулись авто на пересечении дорог сел Мировка и Гороховое.

Предварительно, Nissan Maxima следовал со второстепенной дороги и не пропустил Skoda Octavia. В итоге произошло столкновение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в ДТП погиб 15-летний водитель мотоцикла.

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