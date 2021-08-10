На Киевщине в ДТП погиб ребенок
Возле Обухова на Киевщине 9 августа произошло столкновение 2 легковушек – Nissan Maxima и Skoda Octavia
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Киевской области
В результате погиб малолетний мальчик. Известно о еще четырех пострадавших, в том числе двух детях. В каком они состоянии – пока информации нет.
ДТП произошло вечером, примерно в 19:00. Столкнулись авто на пересечении дорог сел Мировка и Гороховое.
Предварительно, Nissan Maxima следовал со второстепенной дороги и не пропустил Skoda Octavia. В итоге произошло столкновение.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в ДТП погиб 15-летний водитель мотоцикла.
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