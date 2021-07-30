На Київщині авто на смерть збило дитину й чоловіка
Поблизу Києва у селі Димер сталась смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик і 60 річний чоловік
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.
"Встановлено, що автомобіль Opel рухався із села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які були поблизу зупинки громадського транспорту", - зазначають у відомстві.
Після наїзду авто понесло на зустрічну смугу руху, де воно зіткнулось із фурою. Відомо, що загиблі мешканці села Катюжанка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.
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