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30 липня 2021, 17:55 1673

На Київщині авто на смерть збило дитину й чоловіка

30 липня 2021, 17:55 1673
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Фото: Нацполіція
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Поблизу Києва у селі Димер сталась смертельна аварія, в якій загинув 10-річний хлопчик і 60 річний чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

"Встановлено, що автомобіль Opel рухався із села Демидів у напрямку селища Димер. Водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів, які були поблизу зупинки громадського транспорту", - зазначають у відомстві.

Після наїзду авто понесло на зустрічну смугу руху, де воно зіткнулось із фурою. Відомо, що загиблі мешканці села Катюжанка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.

Київ ДТП аварія аварія Київська область

 
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