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30 июля 2021, 17:55 1668

На Киевщине авто насмерть сбило ребенка и мужчину

30 июля 2021, 17:55 1668
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Фото: Нацполиция
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Вблизи Киева в селе Дымер произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик и 60 летний мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

"Установлено, что автомобиль Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были вблизи остановки общественного транспорта", - отмечают в ведомстве.

После наезда авто понесло на встречную полосу движения, где оно столкнулось с фурой. Известно, что погибшие жители села Катюжанка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Киев ДТП аварія авария Киевская область

 
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