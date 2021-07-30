На Киевщине авто насмерть сбило ребенка и мужчину

Фото: Нацполиция

Вблизи Киева в селе Дымер произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик и 60 летний мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

"Установлено, что автомобиль Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были вблизи остановки общественного транспорта", - отмечают в ведомстве.

После наезда авто понесло на встречную полосу движения, где оно столкнулось с фурой. Известно, что погибшие жители села Катюжанка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.