На Киевщине авто насмерть сбило ребенка и мужчину
Вблизи Киева в селе Дымер произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик и 60 летний мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
"Установлено, что автомобиль Opel двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были вблизи остановки общественного транспорта", - отмечают в ведомстве.
После наезда авто понесло на встречную полосу движения, где оно столкнулось с фурой. Известно, что погибшие жители села Катюжанка.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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