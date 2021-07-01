У "Борисполі" на 12 годин затримали виліт рейсів до Туреччини: країна не надає дозвіл

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У Міжнародному аеропорті "Бориспіль" відклали виліт рейсів до Туреччини, деякі рейси затримують до 12 годин

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Зокрема, відкладено виліт таких рейсів:

PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,

PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,

PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,

PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,

QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено на 17:40.

Повідомляється, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт. Рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

Нагадаємо, 25 червня у Львові через сильну зливу літак з Риму приземлився на півтори години пізніше, ніж мав би.

Також 25 червня стало відомо, через що літак "Київ-Батумі" після зльоту повернувся в "Бориспіль".