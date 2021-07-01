11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 09:34 460

В "Борисполе" на 12 часов задержали вылет рейсов в Турцию: страна не дает разрешение

01 июля 2021, 09:34 460
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Международном аэропорту "Борисполь" отложили вылет рейсов в Турцию, некоторые рейсы задерживают до 12 часов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В частности, отложен вылет таких рейсов:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14: 00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17: 30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18: 20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11: 00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен на 17:40.

Сообщается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции.

Напомним, 25 июня во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был.

Также 25 июня стало известно, из-за чего самолет "Киев-Батуми" после взлета вернулся в "Борисполь".

украинцы самолет туристы аэропорт море курорты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram