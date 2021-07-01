В "Борисполе" на 12 часов задержали вылет рейсов в Турцию: страна не дает разрешение
В Международном аэропорту "Борисполь" отложили вылет рейсов в Турцию, некоторые рейсы задерживают до 12 часов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В частности, отложен вылет таких рейсов:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14: 00,
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17: 30,
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18: 20,
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11: 00,
- QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен на 17:40.
Сообщается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции.
Напомним, 25 июня во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был.
Также 25 июня стало известно, из-за чего самолет "Киев-Батуми" после взлета вернулся в "Борисполь".
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы