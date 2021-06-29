На трасі "Київ-Чоп" вантажівка протаранила пасажирський автобус

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Сьогодні зранку водій вантажівки Volvo скоїв зіткнення з пасажирським автобусом Neoplan через те, що не дотримувався безпечної дистанції. В автобусі знаходилось близько 40 пасажирів

Як передає RegioNews, про це повідомили у патрульній поліції Київської області.

Сьогодні близько 04:00 ранку патрульні отримали виклик про ДТП з потерпілими на 20 км автодороги "Київ-Чоп".

За попередніми даними, водій Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса травм не отримали", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії ушкодження отримав пасажир вантажівки, від госпіталізації останній відмовився.

Нагадаємо, у Миколаївській області на автотрасі М14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових машин та вантажівки.