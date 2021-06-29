08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
08:29  29 июня
Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"
08:11  29 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 09:41 1428

На трассе "Киев-Чоп" грузовик протаранил пассажирский автобус

29 июня 2021, 09:41 1428
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром водитель грузовика Volvo совершил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan-за того, что не соблюдал безопасную дистанцию. В автобусе находилось около 40 пассажиров

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Сегодня около 04:00 утра патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на 20 км автодороги "Киев-Чоп".

По предварительным данным, водитель Volvo не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса травм не получили", - говорится в сообщении.

В результате аварии телесные повреждения получил пассажир грузовика, от госпитализации последний отказался.

Напомним, в Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика.

ДТП авария дороги транспорт пассажир

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram