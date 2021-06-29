На трассе "Киев-Чоп" грузовик протаранил пассажирский автобус

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Сегодня утром водитель грузовика Volvo совершил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan-за того, что не соблюдал безопасную дистанцию. В автобусе находилось около 40 пассажиров

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Сегодня около 04:00 утра патрульные получили вызов о ДТП с пострадавшими на 20 км автодороги "Киев-Чоп".

По предварительным данным, водитель Volvo не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса травм не получили", - говорится в сообщении.

В результате аварии телесные повреждения получил пассажир грузовика, от госпитализации последний отказался.

Напомним, в Николаевской области на автотрассе М14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых машин и грузовика.