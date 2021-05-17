Жителі Ірпеня та Бучі перекрили Варшавську трасу

Люди виступають проти тотальної забудови та вирубки лісу

Люди виступають проти тотальної забудови та вирубки лісу

Фото: скріншот відео

Сьогодні, 17 травня, у місті Буча протестувальники перекрили Варшавську трасу (М-07 Київ-Ковель-Ягодин). Учасники акції обурені активною забудовою міст і вирубкою лісу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Обурені тотальною забудовою і вирубкою лісу жителі Ірпеня і Бучі перекрили трасу міжнародного значення "Варшавку", - йдеться в повідомленні.

За словами протестувальників, за день в містах можуть вирубати цілі узлісся, хоча сам ліс не на балансі міста і місцева влада не може видавати дозвіл на вирубку.

Учасники акції вважають, що через активну забудову населення в містах зросло більш ніж удвічі, а це веде до щоденних заторів, перебоїв з електрикою та відсутності місць у садочках та школах.

Нагадаємо, 16 травня селі Насташине Бурштинської громади люди перекривали автошлях "Мукачево - Івано-Франківськ - Львів". У такий спосіб селяни бойкотували будівництво свиноферми в їхній громаді.



