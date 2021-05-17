Жители Ирпеня и Бучи перекрыли Варшавскую трассу

Люди выступают против тотальной застройки и вырубки леса

Люди выступают против тотальной застройки и вырубки леса

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Сегодня, 17 мая, в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев-Ковель-Ягодин). Участники акции возмущены активной застройкой городов и вырубкой леса.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Возмущенные тотальной застройкой и вырубкой леса жители Ирпеня и Бучи перекрыли трассу международного значения "Варшавку", - говорится в сообщении.

По словам протестующих, за день в городах могут вырубить целые опушки, хотя сам лес не на балансе города и местная власть не может выдавать разрешение на вырубку.

Участники акции считают, что из-за активной застройки население в городах выросло более чем вдвое, а это ведет к ежедневным пробкам, перебоям с электричеством и отсутствию мест в садиках и школах.

Напомним, 16 мая в селе Насташино Бурштынской общины люди перекрывали автодорогу "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов". Таким способом крестьяне бойкотировали строительство свинофермы в их общине.



