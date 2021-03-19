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19 березня 2021, 12:13 453

На Київщині розкрито резонансне вбивство чоловіка: затримано його сина та приятеля

19 березня 2021, 12:13 453
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Фото: Facebook
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У селі Гнідин Бориспільського району чоловік проник до приватного будинку та вбив його господаря. Зловмисник разом із сином загиблого завчасно спланували цей злочин заради спадку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

У будинку перебували дружина та діти загиблого, молодик зайшов у будинок та наніс 47-річному господарю понад 25 ножових поранень, після чого втік", - повідомили правоохоронці.

Менше двох діб знадобилось правоохоронцям, аби відтворити усі обставини події. Правоохоронці провели низку слідчих дій і розшукових заходів та встановили місцеперебування та особу зловмисника. Ним виявився 19-річний киянин. Його затримали у Броварському районі столичної області, де він переховувався у дачному будинку.

Встановлено, що чоловік попередньо обговорив з 19-річним сином загиблого деталі вбивства батька.

Хлопець повідомив товаришу план будинку, а також місце розташування усіх членів родини. Після смерті батька хлопець мав на меті отримати його спадок. Частину отриманих грошей молодик планував заплатити товаришу за скоєне вбивство, а решту витратити на власні потреби", - йдеться у повідомленні.

Обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловік змайстрував саморобну бомбу, щоб помститися подрузі, яка мешкає у Боярці.

смерть убивство кримінальна справа в'язниця Нацполіція

 
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