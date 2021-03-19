На Киевщине раскрыто резонансное убийство мужчины: задержано его сына и приятеля

Эксперты насчитали на теле погибшего 25 ранений

Эксперты насчитали на теле погибшего 25 ранений

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В селе Гнедин Бориспольского района мужчина проник в частный дом и убил его хозяина. Злоумышленник вместе с сыном погибшего заблаговременно спланировали это преступление ради наследства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews.

В доме находились жена и дети погибшего, парень зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся", - сообщили правоохранители.

Меньше двух суток понадобилось правоохранителям, чтобы воссоздать все обстоятельства происшествия. Правоохранители провели ряд следственных действий и розыскных мероприятий и установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе столичной области, где он скрывался в дачном доме.

Установлено, что мужчина предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца.

Парень сообщил приятелю план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег парень планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальное потратить на собственные нужды", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин задержано в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, мужчина смастерил самодельную бомбу, чтобы отомстить подруге, которая живет в Боярке.