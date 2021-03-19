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На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві
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19 березня 2021, 10:49 2028

На Київщині голову ОТГ та його заступника викрили на хабарництві

19 березня 2021, 10:49 2028
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Посадовці вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників
Посадовці вимагали неправомірну вигоду від підприємців-забудовників
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини поблизу столиці. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Співробітники спецслужби, зокрема задокументували, що за $25 тисяч та 700 тисяч гривень посадовці гарантували комерсантам перемогу у земельному аукціоні. За цю суму чиновники обіцяли підписання договору оренди земельної ділянки, загальною площею 12 га для будівництва багатоквартирних житлових будинків", - повідомили оперативники.

Зловмисники також сприяли у зменшенні оціночної вартості земельних ділянок більш ніж у 10 разів. Через дії чиновників, бюджети різних рівнів могли недоотримати сотні тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями "авансу" та затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання основної частини неправомірної вигоди.

Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають обшуки за місцями роботи та проживання чиновників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше на Донеччині затримали заступника мера одного з міст під час одержання хабаря.

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