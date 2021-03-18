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18 березня 2021, 13:51 3

На Донеччині затримали заступника мера одного з міст під час одержання хабара

18 березня 2021, 13:51 3
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Підозрюваний вимагав 2000 доларів за вирішення земельних питань
Підозрюваний вимагав 2000 доларів за вирішення земельних питань
Фото: Facebook
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди заступника міського голови одного з міст області.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року заступник міського голови вимагав від мешканця м. Маріуполя 2 000 доларів за позитивне вирішення питання щодо виділення двох земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на хабарі заступника директора одного з інститутів Національної академії наук. Він хотів за гроші віддати приватному підприємцю приміщення в будівлі академії.

Офіс генпрокурора хабар прокуратура земля підприємці

 
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