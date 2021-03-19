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19 марта 2021, 10:49 2073

На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве

19 марта 2021, 10:49 2073
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Чиновники требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила на более чем миллионной взятке руководство одной из крупнейших объединенных территориальных общин Киевщины вблизи столицы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Сотрудники спецслужбы, в частности, задокументировали, что за $25 тысяч и 700 тысяч гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка, общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов", - сообщили оперативники.

Злоумышленники также содействовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. За действия чиновников, бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали получение должностными лицами "аванса" и задержали их в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения основной части неправомерной выгоды.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Донетчине задержали заместителя мэра одного из городов во время получения взятки.

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