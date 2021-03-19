На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
Служба безопасности Украины разоблачила на более чем миллионной взятке руководство одной из крупнейших объединенных территориальных общин Киевщины вблизи столицы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Сотрудники спецслужбы, в частности, задокументировали, что за $25 тысяч и 700 тысяч гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка, общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов", - сообщили оперативники.
Злоумышленники также содействовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. За действия чиновников, бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.
Правоохранители задокументировали получение должностными лицами "аванса" и задержали их в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения основной части неправомерной выгоды.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Ранее на Донетчине задержали заместителя мэра одного из городов во время получения взятки.