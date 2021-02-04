Участники движения SaveФОП митингуют возле дачи Зеленского в Конча-Заспе

Причиной стало то, что комитет ВР по вопросам финансов провалил рассмотрение обращения движения

Причиной стало то, что комитет ВР по вопросам финансов провалил рассмотрение обращения движения

Фото: Политика Страны

Протестующие ФОПы 4 февраля приехали к резиденции Владимира Зеленского в Конча-Заспу с требованием отменить фискализацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Политика Страны".

Несколько десятков ФОПовцев приехали к госдачам в Конча-Заспе. Решение про проведение акции протеста было принято вчера после того, как комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращение движения SaveФОП", - говорится в сообщении.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что они будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов которые провалили голосование.

Пока учасники акции ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд. Из-за чего Доротич заявил, что 5 февраля утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов.

Возле государственных дач дежурит несколько нарядов полиции.

Напомним, 25 января возле госдачи в Конча-Заспе, где проживает Зеленский, уже усилили охрану.