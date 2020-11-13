Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
Выборы состоятся уже в 2021 году
Выборы состоятся уже в 2021 году
Центральная избирательная комиссия объявила новую дату повторных выборов мэра Борисполя - они назначены на 31 января 2021 года.
Как передает RegioNews, соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.
Киевская область. Бориспольская городская община. Назначены повторные выборы на 31.01.2021", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что повторные выборы мэра Борисполя должны пройти 27 декабря.
Напомним, в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.
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