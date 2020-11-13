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Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
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13 ноября 2020, 12:21 31

Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату

13 ноября 2020, 12:21 31
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Выборы состоятся уже в 2021 году
Выборы состоятся уже в 2021 году
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия объявила новую дату повторных выборов мэра Борисполя - они назначены на 31 января 2021 года.

Как передает RegioNews, соответствующая информация размещена на сайте ЦИК.

Киевская область. Бориспольская городская община. Назначены повторные выборы на 31.01.2021", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что повторные выборы мэра Борисполя должны пройти 27 декабря.

Напомним, в Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры Анатолия Федорчука.

выборы мэр голосование Борисполь ЦИК Кандидат
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