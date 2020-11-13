Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату

Краматорск стал одним из 19 городов Украины, где одного тура оказалось недостаточно, чтобы назвать имя будущего мэра

Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки

11 ноября 2020

Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко

Действующий мэр Сум Александр Лысенко в первом туре получил 44% голосов избирателей и должен был бы чувствовать себя достаточно уверенно, ведь его конкурент из «ЕС» Вадим Акперов довольствовался лишь ...