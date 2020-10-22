Трагедія в Кагарлику: розслідування події можуть закінчити вже у жовтні

У справі про зґвалтування є і інші постраждалі

У справі про зґвалтування є і інші постраждалі

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В Державному бюро розслідувань повідомляють, що вже у жовтні можуть завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика Київської області про тортури і зґвалтування. Чотирьом особам пред'явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи.

Як передає RegioNews, про це заявив заступник директора ДБР Олександр Бабіков на телеканалі "Україна 24".

Досі розслідували, тому що були виявлені нові епізоди. Щобільше, були виявлені нові речові докази - і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність", - повідомив Бабіков.

За його словами, у справі є й інші постраждалі.

"Коли стався розголос, почали в ДБР звертатися люди, які піддалися тортурам. Від цього кримінальне виробництво почало розширюватися. Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також вимагало додаткового збору доказів", - сказав Бабіков.

Нагадаємо, 24 травня у Кагарлику правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.