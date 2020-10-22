Трагедия в Кагарлыке: расследование происшествия могут закончить уже в октябре

В деле об изнасиловании есть и другие пострадавшие

В деле об изнасиловании есть и другие пострадавшие

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В Государственном бюро расследований сообщают, что уже в октябре могут завершить следствие в отношении руководства и сотрудников полиции Кагарлыка Киевской области о пытках и изнасиловании. Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы.

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель директора ГБР Александр Бабиков на телеканале "Украина 24" .

До сих пор расследовали, потому что выявлялись новые эпизоды. Более того, выявлялись новые вещественные доказательства - и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", - сообщил Бабиков.

По его словам, в деле есть и другие пострадавшие.

"Когда произошла огласка, в ГБР стали обращаться люди, которые подверглись пыткам. Из-за этого уголовное производство начало расширяться. Когда мы увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", - сказал Бабиков.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.