На Київщині викрила на хабарі кандидата на до місцевих рад від однієї з партій

Кандидат працює землевпорядником однієї з сільрад Бориспільського району

Кандидат працює землевпорядником однієї з сільрад Бориспільського району

Фото: СБУ

На Київщині співробітники Служби безпеки України викрили на корупції землевпорядника однієї з сільських рад Бориспільського району. Хабарник є кандидатом на майбутніх виборах до місцевих рад від однієї з партій.

Про це пише RegioNews з посиланням на Управління СБУ в м. Києві і Київській області.

За даними досудового слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця за прийняття виконкомом сільської ради та видачу рішення про надання дозволу на розробку паспорта-прив’язки для розміщення продуктового магазину на території села.

Затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у приміщенні сільради під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Перевіряється причетність до скоєння злочину інших посадових осіб органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, сьогодні ж на Київщині затримали на хабарі слідчого Нацполіції .