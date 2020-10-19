На Киевщине разоблачили на взятке кандидата в местные советы от одной из партий

Кандидат работает землеустроителем одного из сельсоветов Бориспольского района

Кандидат работает землеустроителем одного из сельсоветов Бориспольского района

Фото: СБУ

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции землеустроителя одного из сельских советов Бориспольского района. Взяточник является кандидатом на предстоящих выборах в местные советы от одной из партий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным досудебного следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местного жителя за принятие исполкомом сельского совета и выдаче решения о предоставлении разрешения на разработку паспорта-привязки для размещения продуктового магазина на территории села.

Задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении сельсовета во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц органа местного самоуправления.

Напомним, сегодня же на Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции.