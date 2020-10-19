20:53  19 октября
Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 22 миллионов гривен
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 21:57 1

На Киевщине разоблачили на взятке кандидата в местные советы от одной из партий

19 октября 2020, 21:57 1
Читайте також українською мовою
Кандидат работает землеустроителем одного из сельсоветов Бориспольского района
Кандидат работает землеустроителем одного из сельсоветов Бориспольского района
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупции землеустроителя одного из сельских советов Бориспольского района. Взяточник является кандидатом на предстоящих выборах в местные советы от одной из партий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным досудебного следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местного жителя за принятие исполкомом сельского совета и выдаче решения о предоставлении разрешения на разработку паспорта-привязки для размещения продуктового магазина на территории села.

Задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в помещении сельсовета во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц органа местного самоуправления.

Напомним, сегодня же на Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции.

Киевская область Борисполь коррупция взятка Кандидат СБУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции
19 октября 2020, 21:19
Роман Гах: Циничные старые чиновники за 200 грн используют детей в своей черной кампании (ВИДЕО)
19 октября 2020, 20:32
На Луганщине разворовали более 14 млн грн на работах по предотвращению затопления шахты
19 октября 2020, 19:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »