На Київщині двоє невідомих за ніч попсували 18 білбордів одного із кандидатів

На цих осіб скали 18 адміністративних протоколів

На цих осіб скали 18 адміністративних протоколів

Фото: з відкритих джерел

У місті Бровари Київської області двоє невідомих упродовж однієї ночі замінили номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, на 18 агітаційних білбордах.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київщини.

Співробітники Броварського відділу поліції встановили, що до порушення виборчого законодавства причетні двоє чоловіків. Ними виявилися кияни 21 та 23 років, у них поліцейські вилучили драбину та різноманітне приладдя.

Зазначається, що порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його на вигаданий.

За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-24 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму).

Раніше повідомлялось, що невідомі вандали протягом кількох днів знищили чотири рекламних борда кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ Олексія Кодебського.