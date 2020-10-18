На Киевщине кандидата на голову ОТГ подозревают в подкупе избирателей

Кандидат со своей сообщницей раздавали учителям в школе конверты с деньгами

Кандидат со своей сообщницей раздавали учителям в школе конверты с деньгами

Фото: Facebook

В Киевской области сообщили о подозрении одному из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины за подкуп избирателей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

Установлено, что кандидат на должность главы ОТГ вместе со своей союзницей, под предлогом поздравления, раздавали в школе учителям конверты с деньгами. По этой "схеме" один голос избирателя стоит тысячу гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

На Київщині повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп... Опубліковано Поліція Київської області Субота, 17 жовтня 2020 р.

Напомним, Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова за подкуп избирателей.