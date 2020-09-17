17:00  17 вересня
Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП
20:10  17 вересня
Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"
17:46  17 вересня
На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 19:42 3

Стали відомі подробиці вибуху в кафе в центрі Києва

17 вересня 2020, 19:42 3
Читайте также на русском языке
Від вибуху постраждали троє працівників закладу
Від вибуху постраждали троє працівників закладу
Читайте также
на русском языке

Внаслідок вибуху побутових газових балончиків на кухні закладу громадського харчування травмовано трьох людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.

17 вересня о 16:02 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному із закладів громадського харчування на Андріївському узвозі, 19-А, що у Подільському районі столиці.

Прибувши до місця події, рятувальниками попередньо було встановлено, що в кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули 4 побутових газових балончики, ємністю по 0.75 л.

Постраждали 3 працівники кухні, які перебували поруч, двох з яких було з опіками та травматичним шоком госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги. Ще одна особа, яка травмувалася, отримала допомогу на місці та від подальшої госпіталізації відмовилася.

Остаточну причину виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

Внаслідок вибуху побутових газових балончиків на кухні закладу громадського харчування травмовано трьох людей 17...

Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 17 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Києва стався вибух у кафе.

Київ вибух ресторан ДСНС рятувальники поранення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві чиновник Мін`юсту зі спільниками продавали державні посади
17 вересня 2020, 18:35
На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я
17 вересня 2020, 17:46
У центрі Києва стався вибух у кафе
17 вересня 2020, 17:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
Всі публікації »
Віктор Таран
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Всі блоги »