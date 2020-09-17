Стали відомі подробиці вибуху в кафе в центрі Києва

Від вибуху постраждали троє працівників закладу

Від вибуху постраждали троє працівників закладу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.

17 вересня о 16:02 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одному із закладів громадського харчування на Андріївському узвозі, 19-А, що у Подільському районі столиці.

Прибувши до місця події, рятувальниками попередньо було встановлено, що в кухні внаслідок розігріву печі, вибухнули 4 побутових газових балончики, ємністю по 0.75 л.

Постраждали 3 працівники кухні, які перебували поруч, двох з яких було з опіками та травматичним шоком госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги. Ще одна особа, яка травмувалася, отримала допомогу на місці та від подальшої госпіталізації відмовилася.

Остаточну причину виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

Внаслідок вибуху побутових газових балончиків на кухні закладу громадського харчування травмовано трьох людей 17... Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 17 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Києва стався вибух у кафе.