У Київській області більше 10 годин гасили пожежу на торфовищі

Виникло займання торфу на відкритій території

Виникло займання торфу на відкритій території

Фото: ДСНС

В Обухівському районі Київської області працівники ДСНС та рятувальники 10 годин здійснювали ліквідацію масштабної пожежі на торфовищі поблизу села Нещерів.

Про це повідомляє ДСНС Київської області, передає RegioNews.

Про неї повідомили рятувальників місцеві мешканці зранку 29 липня.

До місця виклику одразу було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло займання торфу на відкритій території. На місці працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Пожежу було локалізовано о 17:00, повністю ліквідовано о 20:05. Таким чином, рятувальники боролися із відкритим полум'ям упродовж всього дня, причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за добу виникло 68 пожеж: горіли суха трава та очерет. Вогонь охопив чотири міста та 13 районів області.