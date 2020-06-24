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24 червня 2020, 14:47 7

Велике будівництво. Завершився ремонт 25 км траси Київ-Одеса

24 червня 2020, 14:47 7
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Йдеться про ділянку дороги, що пролягає по території Київської та Черкаської областей
Йдеться про ділянку дороги, що пролягає по території Київської та Черкаської областей
Фото: сайт президента
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На Київщині відкрили оновлену ділянку траси М-05 Київ-Одеса.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що програма "Велике будівництво" набирає обертів.

Ми починаємо практично щотижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення. Київ-Одеса – траса, якою користуються не тільки ті, хто живе в Києві чи Одесі. Це одна із головних артерій України", - підкреслив він.

Тимошенко також подякував за виконану роботу компанії-підряднику – Спільному українсько-білоруському підприємству.

Відзначається, що в наступному році Укравтодор планує повністю оновити трасу М-05. Мова йде про проектування та капремонти інших ділянок дороги, будівництво двох розв'язок, розвитку придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків для відпочинку та систем зважування в русі.

Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.

Нагадаємо, найближчим часом розпочнуться роботи з будівництва дороги, яка з'єднає Салтівку і центр Харкова.

Володимир Зеленський Офіс президента ремонт доріг Укравтодор Кирило Тимошенко
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