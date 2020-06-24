Большая стройка. Завершился ремонт 25 км трассы Киев-Одесса
На Киевщине открыли обновленный участок трассы М-05 Киев-Одесса.
Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на сайт президента.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что программа "Большое строительство" набирает обороты.
Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев-Одесса – трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - подчеркнул он.
Тимошнко также поблагодарил за выполненную работу компанию-подрядчика – Совместное украинско-белорусское предприятие.
Отмечается, что в следующем году Укравтодор планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет о проектировании и капремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установке площадок для отдыха и систем взвешивания в движении.
Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.
Напомним, в ближайшее время начнутся работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова.