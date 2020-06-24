Большая стройка. Завершился ремонт 25 км трассы Киев-Одесса

Речь об участке дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей

Речь об участке дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей

Фото: сайт президента

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на сайт президента.



Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что программа "Большое строительство" набирает обороты.

Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев-Одесса – трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - подчеркнул он.

Тимошнко также поблагодарил за выполненную работу компанию-подрядчика – Совместное украинско-белорусское предприятие.



Отмечается, что в следующем году Укравтодор планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет о проектировании и капремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установке площадок для отдыха и систем взвешивания в движении.



Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.



Напомним, в ближайшее время начнутся работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова.