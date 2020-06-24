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24 июня 2020, 14:47 7

Большая стройка. Завершился ремонт 25 км трассы Киев-Одесса

24 июня 2020, 14:47 7
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Речь об участке дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей
Речь об участке дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей
Фото: сайт президента
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На Киевщине открыли обновленный участок трассы М-05 Киев-Одесса.

Об этом сообщает RegioNewsссылкой на сайт президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что программа "Большое строительство" набирает обороты.

Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев-Одесса – трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины", - подчеркнул он.

Тимошнко также поблагодарил за выполненную работу компанию-подрядчика – Совместное украинско-белорусское предприятие.

Отмечается, что в следующем году Укравтодор планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет о проектировании и капремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установке площадок для отдыха и систем взвешивания в движении.

Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.

Напомним, в ближайшее время начнутся работы по строительству дороги, которая соединит Салтовку и центр Харькова.

Владимир Зеленский Офис президента ремонт дорог Укравтодор Кирилл Тимошенко
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