Коронавірус в Україні. Випадок зараження зафіксовано у співробітника ЧАЕС

Чоловік перебуває на самоізоляції

Чоловік перебуває на самоізоляції

Фото з відкритих джерел

На Чорнобильській атомній електростанції коронавірус виявили в одного з працівників підприємства.

Про це 23 червня повідомили у пресслужбі АЕС, передає RegioNews.

Один з працівників Чорнобильської атомної електростанції заразився коронавірусом. Зараз він знаходиться на самоізоляції під наглядом медиків.

Зазначається, що останній раз чоловік перебував на підприємстві 9 червня, а після був відправленний у відпустку.

Також на самоізоляції знаходитися ще один працівник ЧАЕС, який контактував із зараженим.

Нагадаємо, 24 червня в Україні був зафіксований черговий антирекорд по випадках захворювання Covid-19 — 940 осіб.

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