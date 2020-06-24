09:51  24 червня
В Україні новий антирекорд за кількістю хворих Covid-19
08:59  24 червня
У Чернівецькій області через негоду без газу залишилися кілька сіл
12:49  24 червня
Дорогу на "Барабашово" в Харкові почнуть будувати через кілька тижнів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2020, 10:34 9

Коронавірус в Україні. Випадок зараження зафіксовано у співробітника ЧАЕС

24 червня 2020, 10:34 9
Читайте также на русском языке
Чоловік перебуває на самоізоляції
Чоловік перебуває на самоізоляції
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Чорнобильській атомній електростанції коронавірус виявили в одного з працівників підприємства.

Про це 23 червня повідомили у пресслужбі АЕС, передає RegioNews.

Один з працівників Чорнобильської атомної електростанції заразився коронавірусом. Зараз він знаходиться на самоізоляції під наглядом медиків.

Зазначається, що останній раз чоловік перебував на підприємстві 9 червня, а після був відправленний у відпустку.

Також на самоізоляції знаходитися ще один працівник ЧАЕС, який контактував із зараженим.

Нагадаємо, 24 червня в Україні був зафіксований черговий антирекорд по випадках захворювання Covid-19 — 940 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус вірус COVID-19 ЧАЕС самоізоляція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 червня 2020, 22:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Всі блоги »