Коронавірус в Україні. Випадок зараження зафіксовано у співробітника ЧАЕС
Чоловік перебуває на самоізоляції
Чоловік перебуває на самоізоляції
На Чорнобильській атомній електростанції коронавірус виявили в одного з працівників підприємства.
Про це 23 червня повідомили у пресслужбі АЕС, передає RegioNews.
Один з працівників Чорнобильської атомної електростанції заразився коронавірусом. Зараз він знаходиться на самоізоляції під наглядом медиків.
Зазначається, що останній раз чоловік перебував на підприємстві 9 червня, а після був відправленний у відпустку.
Також на самоізоляції знаходитися ще один працівник ЧАЕС, який контактував із зараженим.
Нагадаємо, 24 червня в Україні був зафіксований черговий антирекорд по випадках захворювання Covid-19 — 940 осіб.
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