Коронавирус в Украине. Случай заражения зафиксикрован у сотрудника ЧАЭС
Мужчина находиться на самоизоляции
Мужчина находиться на самоизоляции
На Чернобыльской атомной электростанции коронавирус обнаружили у одного из сотрудников предприятия.
Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе АЭС, передает RegioNews.
Один из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции под наблюдением медиков.
Отмечается, что последний раз мужчина находился на предприятии 9 июня, а после был отправлен в отпуск.
Также на самоизоляции находиться еще один сотрудник ЧАЭС, который контактировал с зараженным.
Напомним, 24 июня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по случаям заболевания Covid-19 — 940 человек.
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