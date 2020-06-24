Коронавирус в Украине. Случай заражения зафиксикрован у сотрудника ЧАЭС

Мужчина находиться на самоизоляции

Мужчина находиться на самоизоляции

Фото из октрытых источников

На Чернобыльской атомной электростанции коронавирус обнаружили у одного из сотрудников предприятия.

Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе АЭС, передает RegioNews.

Один из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции под наблюдением медиков.

Отмечается, что последний раз мужчина находился на предприятии 9 июня, а после был отправлен в отпуск.

Также на самоизоляции находиться еще один сотрудник ЧАЭС, который контактировал с зараженным.

Напомним, 24 июня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по случаям заболевания Covid-19 — 940 человек.

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