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24 июня 2020, 10:34 9

Коронавирус в Украине. Случай заражения зафиксикрован у сотрудника ЧАЭС

24 июня 2020, 10:34 9
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Мужчина находиться на самоизоляции
Мужчина находиться на самоизоляции
Фото из октрытых источников
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На Чернобыльской атомной электростанции коронавирус обнаружили у одного из сотрудников предприятия.

Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе АЭС, передает RegioNews.

Один из сотрудников Чернобыльской атомной электростанции заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции под наблюдением медиков.

Отмечается, что последний раз мужчина находился на предприятии 9 июня, а после был отправлен в отпуск.

Также на самоизоляции находиться еще один сотрудник ЧАЭС, который контактировал с зараженным.

Напомним, 24 июня в Украине был зафиксирован очередной антирекорд по случаям заболевания Covid-19 — 940 человек.

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коронавирус вирус COVID-19 ЧАЭС самоизоляция
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