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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 15:41 13

Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій

12 червня 2020, 15:41 13
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Фото: Кабмін
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12 червня на позачерговому засіданні Кабмін прийняв постанову про затвердження Програми діяльності Уряду.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Програма Уряду - це "дорожня карта", реакція на низку проблем, які сьогодні постали перед нашою країною у короткій перспективі, а також це план дій на середньо- та довгостроковий період", - сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма передбачає збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому бізнесі, середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5% і збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів.

Фінансово-економічний блок Програми передбачає продовження заходів щодо підтримки національного виробника та розробки й запровадження стимулів для розвитку бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також планується проведення прозорої приватизації державних підприємств, збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, оптимізація структури та чисельності податкових органів.

Соціальний блок Програми гарантує щорічний перерахунок пенсій для 11 млн пенсіонерів і спрощення порядку призначення субсидій.

Нагадаємо, Україна повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Кабмін економіка криза Програма
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