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12 червня 2020, 13:22 11

Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах та в'їзд іноземцям

12 червня 2020, 13:22 11
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Уряд дозволяє в'їзд в Україну іноземцям з країн, де немає значного поширення COVID-19
Уряд дозволяє в'їзд в Україну іноземцям з країн, де немає значного поширення COVID-19
pixabay.com
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Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відновити діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні та забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів", - заявив Криклій.

Наголошується, що це дозволить налагодити міжнародне повітряне сполучення і відновити роботу підприємств авіаційного транспорту.

Так, дозволяється відкрити пункти пропуску у всіх аеропортах, які раніше були заборонені:

  • Ужгород
  • Івано-Франківськ,
  • Тернопіль,
  • Хмельницький,
  • Ізмаїл,
  • Маріуполь,
  • Кривий Ріг,
  • Суми,
  • Рівне
  • Озерне,
  • Черкаси
  • Полтава,
  • Сокільники.

Рішення набуде чинності після офіційного опублікування.

Раніше повідомлялося, що поїзд Kyiv Boryspil Express, який здійснює рух від Центрального залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль", відновить роботу 15 червня.

Кабмін Владислав Криклій літак Мінінфраструктури уряд
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