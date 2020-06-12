Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах та в'їзд іноземцям

Уряд дозволяє в'їзд в Україну іноземцям з країн, де немає значного поширення COVID-19

Уряд дозволяє в'їзд в Україну іноземцям з країн, де немає значного поширення COVID-19

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Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відновити діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні та забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів", - заявив Криклій.

Наголошується, що це дозволить налагодити міжнародне повітряне сполучення і відновити роботу підприємств авіаційного транспорту.

Так, дозволяється відкрити пункти пропуску у всіх аеропортах, які раніше були заборонені:

Ужгород

Івано-Франківськ,

Тернопіль,

Хмельницький,

Ізмаїл,

Маріуполь,

Кривий Ріг,

Суми,

Рівне

Озерне,

Черкаси

Полтава,

Сокільники.

Рішення набуде чинності після офіційного опублікування.

Раніше повідомлялося, що поїзд Kyiv Boryspil Express, який здійснює рух від Центрального залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль", відновить роботу 15 червня.