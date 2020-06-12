Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску в аеропортах та в'їзд іноземцям
Кабінет міністрів України дозволив з 15 червня відновити діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні та забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів", - заявив Криклій.
Наголошується, що це дозволить налагодити міжнародне повітряне сполучення і відновити роботу підприємств авіаційного транспорту.
Так, дозволяється відкрити пункти пропуску у всіх аеропортах, які раніше були заборонені:
- Ужгород
- Івано-Франківськ,
- Тернопіль,
- Хмельницький,
- Ізмаїл,
- Маріуполь,
- Кривий Ріг,
- Суми,
- Рівне
- Озерне,
- Черкаси
- Полтава,
- Сокільники.
Рішення набуде чинності після офіційного опублікування.
Раніше повідомлялося, що поїзд Kyiv Boryspil Express, який здійснює рух від Центрального залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль", відновить роботу 15 червня.