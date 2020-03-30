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30 березня 2020, 17:42 7

Фінансування немає: в Миколаївській області хочуть звільнити 37 медиків ЦРЛ

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30 березня 2020, 17:42 7
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В Березанській районній лікарні, що у Миколаївській області, хочуть скоротити лікарів
Фото: pexels
В Березанській районній лікарні, що у Миколаївській області, хочуть скоротити лікарів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

Повідомляється, що в Березанській ЦРЛ недостатньо фінансування, тому вирішили скоротити медперсонал. Під звільнення потрапило 37 медпрацівників.

За словами депутата Березанської районної ради Андрія Грози, раніше головному лікарю Березанської ЦРЛ Василю Гайдаржи була поставлена задача розрахувати фінансування, щоб вистачило на всіх медиків.

"При цьому, ще три тижні тому у нас була нарада і йому дали доручення підготувати інформацію, скільки потрібно грошей для того, щоб повністю зберегти нашу медицину і зберегти всі робочі місця наших медиків. Він цього не виконав", - розповів депутат.

Гроза вважає, що "виганяти" медиків у період розповсюдження коронавіруса недоцільно.

Варто відзначити, що випадки зі звільненнями спостерігаються по всій Україні. Ситуація склалася через другий етап медичної реформи, який стартує з 1 квітня. Уряд обіцяв, що з квітня зарплати вузьких спеціалістів та лікарів стаціонарів виростуть як мінімум в два рази, а замість цього в більшості лікувальних установ йде масове скорочення медпрацівників і закриваються лікарні. Всю ситуацію ускладнює те, що в країні збільшується кількість хворих на коронавірус і медпрацівники зараз на ціну золота.

На офіційному сайті Кабінету міністрів України повідомляється, що в МОЗ розглядається питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни в ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби з коронавірусом.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, представників екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків для проведення досліджень в лабораторії.

Варто нагадати, що Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але області і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих.


коронавірус карантин звільнення МОЗ медики Віктор Ляшко
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