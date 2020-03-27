В Ірпені ще двоє хворих коронавірусом
Про це в Facebook повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, передає RegioNews.
"На жаль, в Ірпінському регіоні ще два підтвердженних випадка COVID-19 (один випадок - Ірпінь, другий - Ворзель). Першою була вагітна мешканка Ірпеня, яка наразі перебуває у Білій Церкві", - повідомив він.
Зазначається, що обидва випадки лабораторно підтверджені.
Маркушин додав, що захворіли дві жінки, які нещодавно повернулись з-за кордону в Україну, одна живе в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель, яке входить в порядкування Ірпінської міської ради.
"Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих та вчергове закликає жителів міста дотримуватися максимальної самоізоляції", - додав чиновник.
Нагадаємо, в місті Ірпінь Київській області на коронавірус захворіла вагітна жінка. Як пишуть користувачі соцмереж, вагітна перебуває на великому строку, живе в ЖК "Лемонграсс". Заразилася вона від родички, що була за кордоном.
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