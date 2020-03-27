В Ірпені ще двоє хворих коронавірусом

Та місті ірпінь та селищі Ворзель Київської області виявили ще два випадки захворювання коронавірусом

Фото: flickr

Та місті ірпінь та селищі Ворзель Київської області виявили ще два випадки захворювання коронавірусом

Про це в Facebook повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, передає RegioNews.

"На жаль, в Ірпінському регіоні ще два підтвердженних випадка COVID-19 (один випадок - Ірпінь, другий - Ворзель). Першою була вагітна мешканка Ірпеня, яка наразі перебуває у Білій Церкві", - повідомив він.

Зазначається, що обидва випадки лабораторно підтверджені.

Маркушин додав, що захворіли дві жінки, які нещодавно повернулись з-за кордону в Україну, одна живе в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель, яке входить в порядкування Ірпінської міської ради.

"Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих та вчергове закликає жителів міста дотримуватися максимальної самоізоляції", - додав чиновник.

Нагадаємо, в місті Ірпінь Київській області на коронавірус захворіла вагітна жінка. Як пишуть користувачі соцмереж, вагітна перебуває на великому строку, живе в ЖК "Лемонграсс". Заразилася вона від родички, що була за кордоном.