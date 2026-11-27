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В Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Ford. Водитель Toyota при повороте налево не предпочел встречному автомобилю. Пытаясь избежать столкновения, водитель Ford повредил светофор и врезался в металлическое ограждение

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews .

По предварительным данным, водитель Toyota поворачивал налево и не пропустил двигавшийся по встречной полосе Ford. Водитель Ford попытался избежать столкновения, однако не справился с ситуацией и повредил дорожный светофор и железное ограждение.

Прибывшие на место аварии патрульные установили, что в результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Toyota инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и другого имущества. Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Напомним, в Киевской области водитель сбил несовершеннолетнюю прямо на переходе. Девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летнюю пешеходку с травмами госпитализировали.