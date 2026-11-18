Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві 32-річного іноземця, який раніше служив у Збройних силах України

Про це повідомили в поліції Києва, передає RegioNews.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили у квартирі в Оболонському районі столиці. Правоохоронці встановили, що незадовго до смерті він орендував помешкання для зустрічі з дівчиною, з якою познайомився на сайті знайомств.

За версією слідства, із 19-річною киянкою через месенджер зв'язався представник російської спецслужби. Він запропонував їй 1000 доларів за виконання завдання та попросив надати доступ до її акаунта.

Понад місяць російський агент від імені дівчини листувався з іноземцем, налагоджував із ним близьке спілкування та зрештою домовився про особисту зустріч у Києві.

Напередодні приїзду чоловіка куратор наказав дівчині забрати пляшку з невідомою речовиною та передати її потерпілому під час зустрічі.

Як стверджують правоохоронці, під час побачення дівчина непомітно додала невідому рідину до алкоголю та дала його випити чоловікові. Після цього вона знімала його стан на відео для звіту перед російським куратором.

Менш ніж за годину чоловік помер. Після цього підозрювана забрала гроші з його кишень, замкнула квартиру та втекла. Експертиза встановила, що причиною смерті стало отруєння.

Правоохоронці розшукали дівчину в одному із селищ Черкаської області, де вона переховувалася у покинутому будинку. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчиненому на замовлення (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 21 кримінальне провадження за фактами отруєння 23 українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб. Серед причетних до злочинів встановили сімох неповнолітніх дівчат.