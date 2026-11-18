Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве 32-летнего иностранца, ранее служившего в Вооруженных силах Украины

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в квартире в Оболонском районе столицы. Правоохранители установили, что незадолго до смерти он арендовал квартиру для встречи с девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств.

По версии следствия, с 19-летней киевлянкой через мессенджер связался представитель российской спецслужбы. Он предложил ей 1000 долларов за выполнение задания и попросил предоставить доступ к аккаунту.

Более месяца российский агент от имени девушки переписывался с иностранцем, налаживал с ним близкое общение и договорился о личной встрече в Киеве.

Накануне приезда мужчины куратор приказал девушке забрать бутылку с неизвестным веществом и передать пострадавшему во время встречи.

Как утверждают правоохранители, во время свидания девушка незаметно добавила неизвестную жидкость в алкоголь и дала его выпить мужчине. После этого она снимала его состояние на видео для отчета перед российским куратором.

Менее чем через час мужчина умер. После этого подозреваемая забрала деньги из его карманов, заперла квартиру и скрылась. Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление.

Правоохранители разыскали девушку в одном из поселков Черкасской области, где она пряталась в заброшенном доме. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, совершенном по заказу (п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители расследуют 21 уголовное производство по фактам отравления 23 украинских военнослужащих по заказу российских спецслужб. Среди причастных к преступлениям установили семерых несовершеннолетних девушек.