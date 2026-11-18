Ворог атакував два підприємства у Чугуєві: виникла пожежа
Вранці 18 листопада російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області
Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.
Ворожі удари припали на території двох підприємств міста.
Одна людина дістала поранення. Йому надають необхідну меддопомогу.
На місцях влучань виникла пожежа, над ліквідацією якою працюють рятувальники.
Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.
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