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В Киеве 17 ноября частично восстанавливают движение по Южному мосту. В настоящее время автомобили смогут проезжать по сооружению с левого на правый берег, однако с определенными ограничениями по весу транспорта. Движение в обратном направлении остается закрытым

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, такое решение было принято после обследования конструкций моста. Специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили заключение о возможности временного возобновления движения автомобильным проездом с левого на правый берег столицы.

Проезд разрешили с регулируемым интервалом для:

автомобильного транспорта массой до 10 тонн включительно;

общественного транспорта общей массой 18 тонн.

В то же время движение с правого на левый берег остается перекрытым из-за повреждения соответствующей части моста.

Специалисты прорабатывают результаты обследования и проводят необходимые расчеты, чтобы оценить техническое состояние и несную способность поврежденных конструкций.

Также коммунальщики продолжают ликвидировать последствия российской атаки и восстанавливать поврежденные конструкции Южного моста.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.