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В результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября зафиксировано повреждение инфраструктуры и пожара в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах

Об этом сообщила пресс-служба КГДА, передает RegioNews.

В результате вражеского удара также повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение пока перекрыто.

В Деснянском районе получил повреждения Северный мост. Проезд перекрыт в обоих направлениях. Кроме того, из-за падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.

В Днепровском районе, по предварительным данным, обломки повлекли за собой пожар в складских помещениях.

В Оболонском районе зафиксировано два пожара, которые, предварительно, также возникли в результате падения обломков. В частности, возгорание произошло в складских помещениях.

Пока информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

На местах работают все необходимые городские службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Напомним, поздно вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а к утру 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников.