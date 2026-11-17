Фото: Рада оборони Запорізької області

У ніч на 17 листопада та вранці російські війська атакували Запоріжжя. Під ударами опинилися об'єкти промислової інфраструктури

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Внаслідок нічного удару під завалами опинилася 51-річна жінка. Рятувальники деблокували її та доправили до лікарні. Стан жінки стабільний.

Вранці росіяни знову завдали удару по промисловій інфраструктурі міста. Відомо про двох поранених.

Екстрені служби обстежують місця влучань. Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував Київ балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Пошкоджень зазнали Північний і Південний мости.