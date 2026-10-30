В медуниверситете Богомольца подозревают растрату более 13,7 млн грн на ремонте фасада

Фото: Офис Генерального прокурора

Двум руководителям Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца сообщили о подозрении из-за нарушений при ремонте фасада и кровли учебного корпуса. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет около 16 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Наибольшая часть убытков – более 13,7 млн грн – связана с ремонтом фасада. Следствие установило, что в 2020 году один из руководителей университета организовал завышение объемов и стоимости работ, а также обеспечивал согласование актов выполненных работ и их оплату.

Подрядчик, не имевший необходимого разрешения на проведение ремонта, действовал под руководством чиновника. По версии следствия, он перечислял полученные средства подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, чтобы в дальнейшем обналичить их.

Еще более 2,2 млн грн ущерб, по данным следствия, нанесли из-за служебной халатности во время ремонта кровли.

В 2021 году университет заключил с тем же подрядчиком договор на 10,9 млн грн. Кровлю учебного корпуса полностью заменили еще в 2014–2015 годах. Следствие считает, что из-за ненадлежащего технического надзора и согласования работ без надлежащей проверки их стоимость завышена более чем на 2,2 млн грн.

Чиновникам инкриминируют организацию растраты бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Вину подозреваемых должен установить суд.

Напомним, что в Киеве заместителю ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили о подозрении в пособничестве о растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

При процессуальном руководстве прокуроров разоблачена преступная схема растраты бюджетных средств при проведении ремонтных работ в Национальном медицинском университете и им. О.А. Богомольца. Подозрения получит три человека.