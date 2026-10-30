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30 жовтня 2026, 19:10

На Херсонщині 48-річну жінку підозрюють у роботі на окупаційний уряд

30 жовтня 2026, 19:10
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Фото: Херсонська обласна прокуратра
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Жительці Херсонщини заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, під час російської окупації регіону вона обійняла керівну посаду в незаконно створеному окупаційною владою уряді

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратра, передає RegioNews.

Як повідомили у прокуратурі, у червні 2022 року 48-річна жінка стала так званою "начальницею управління матеріально-технічного забезпечення апарату ради міністрів — уряду ВЦА Херсонської області".

На цій посаді вона, за версією слідства, організовувала роботу управління, добирала працівників, складала табелі та виконувала інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

Жінці заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційну діяльність.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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