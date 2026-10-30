Росія знову атакувала вокзал у Дніпрі: є поранена

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Російські військові повторно атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, поранення дістала жінка. Медики доправляють її до лікарні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі", — написав він.

В "Укрзалізниці" повідомили, що евакуацію на вокзалі оголосили завчасно. На його підземних площах облаштували зони для тривалого перебування людей.

Залізничники закликають пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок російського удару 30 жовтня поранень дістала 70-річна жінка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості.