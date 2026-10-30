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30 жовтня 2026, 18:43

Росія знову атакувала вокзал у Дніпрі: є поранена

30 жовтня 2026, 18:43
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Фото ілюстративне
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Російські військові повторно атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок удару виникла пожежа, поранення дістала жінка. Медики доправляють її до лікарні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі", — написав він.

В "Укрзалізниці" повідомили, що евакуацію на вокзалі оголосили завчасно. На його підземних площах облаштували зони для тривалого перебування людей.

Залізничники закликають пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Дніпрі внаслідок російського удару 30 жовтня поранень дістала 70-річна жінка. Її госпіталізували, медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості.

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