Фото: ДПСУ

Українські прикордонники завдали ударів по російських позиціях на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час бойової роботи прикордонники уразили чотири ворожі укриття та чотирьох військовослужбовців ворога.

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.