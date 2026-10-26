В центре Киева из-за аварии затруднено движение на Галицкой площади

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве 26 октября из-за дорожно-транспортного происшествия на Галицкой площади затруднено движение транспорта в обоих направлениях

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .

"В связи с ДТП на Галицкой площади движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - передает полиции.

Водителям советуют учесть ситуацию на дороге при планировании маршрута.

Напомним, 25 октября около 6:00 в Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник . Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.